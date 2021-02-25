222 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس،أخر تعاملات الأسبوع ، على ارتفاع جماعي.
وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.38٪ ليصل إلى مستوى 556.55 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.09 مليار سهم بقيمة 1.12 مليار دينار عبر تنفيذ 642 صفقة منفذة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 40 شركة، ارتفع منها 17
14 شركة، وانخفضت 9 شركات، بينما استقرت أسعار
شركة دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 417 مليون سهم بقيمة بلغت 222 مليون دينار من خلال تنفيذ 75 صفقة على اسهم 5 شركات.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 14 مليون سهم بقيمة بلغت 37 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة على اسهم 3 شركات..

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