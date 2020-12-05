2.5 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار بيروت

المستقلة /- أعلنت مؤسسات دولية، خطة لإعادة إعمار بيروت، عقب الانفجار الهائل بمرفأ العاصمة اللبنانية والدمار الذي سببه الحادث الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل.

وتقدر الأموال اللازمة لإعادة إعمار بيروت ومساعدة سكان العاصمة اللبنانية، بنحو 2.5 مليار دولار على مدى 18 شهرا، وفقا لمجلة “لوبوان” الفرنسية.

وذكرت المجلة أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تمويلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، موضحة أنهم وضعوا خارطة طريق لمساعدة الفئات الأكثر تضررا عبر المنح الدولية وتوجيه أموال إعادة الإعمار مع تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى.

وقدرت الجهات المانحة قيمة الاحتياجات الأساسية ذات الأولية الخاصة بالسكان بنحو 584 مليون دولار، بينما تقدر تكاليف الإصلاح وإعادة الإعمار بأكثر من ملياري دولار.

وقالت الهيئات الثلاث إن الدعم الدولي لبيروت، سيعتمد على قدرة الحكومة في تحقيق تقدم ملموس والاتزام بالإصلاحات.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان قبل عيد الميلاد، وفقا لصحيفة “الجمهورية اللبنانية”.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية طاحنة منذ انفجار أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت بشهر أغسطس الماضي، وخلف الحادث نحو 200 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، وأدت الكارثة لاستقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب وتعذر التوافق حول تشكيل حكومة جديدة.