2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح

المستقلة /-  قالت وزارة الصحة القطرية، إن حوالي 2.2 مليون نسمة من المؤهلين للحصول على لقاح كورونا من إجمالي سكان قطر، قد حصلوا على جرعتي اللقاح ضد الفيروس.

ويبلغ تعداد سكان قطر حاليا نحو 2.7 مليون نسمة وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري. وأشار بيان لوزارة الصحة القطرية إلى أن نسبة الحاصلين على جرعتي اللقاح في قطر، بلغت حتى اليوم 81.1 بالمئة وتسجيل 73 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

كما أشار البيان إلى شفاء 97 مصابا اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى نحو 234 ألف حالة.

 

 

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