2.19٪ ارتفاع في مؤشر مسقط خلال تعاملات الأسبوع

المستقلة/- صعدت مؤشرات بورصة عمان في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 2.19 ٪، بإقفاله عند مستوى 3737.47 نقطة، رابحاً 108.57 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 33.44 ٪، إلى 41.02 مليون سهم، مقابل 61.62 مليون سهم في الأسبوع الماضي..

وارتفعت كذلك قيمة التداولات 23.96 ٪، إلى 6.33 مليون ريال، مقابل 8.33 مليون ريال في الأسبوع الماضي.