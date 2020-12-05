2 مليار دينار مشتريات للمستثمرين الأجانب في بورصة العراق خلال نوفمبر

المستقلة/أمل نبيل/استقر المؤشر العام للسوق العراقية في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي ،وتراجع المؤشر العام اي اس اكس “60 إلى مستوى”

480.8 نقطة مقابل 485.05 نقطة بنهاية شهر أكتوبر

بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق العراقية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي أكثر من 35 مليار سهم.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم أكثر من 28 مليار دينار عراقي، عبر تنفيذ 9027 صفقة.

تداول المستثمرين الأجانب

بلغ عدد الأسهم المشتراة من قبل الأجانب 2 مليار سهم نفذت من خلال 807 صفقة شراء بلغت قيمتها 2 مليار دينار من تداول أسهم 10 شركات مساهمة.

وبلغ عدد الاسهم المباعة 2 مليار سهم نفذت من خلال 319 صفقة بيع، بلغت قيمتها مليار دينار من تداول أسهم 8 شركات.