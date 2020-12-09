151 مليون دينار قيمة مشتريات الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/- استقرت مؤشرات السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام ( أي اس اكس60) بنسبة 0.01٪ ليغلق عند مستوى 481.68 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 26 شركة، ارتفع منها اسهم 6 شركات، وانخفضت أسهم 7 شركات بينما استقرت أسعار 13 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 170 مليون سهم بقيمة 151 مليون دينار من خلال تنفيذ 63 صفقة على أسهم 8 شركات.

بينما باع المستثمرين الأجانب 9 مليون سهم بقيمة بلغت 5 مليون دينار من خلال تنفيذ 3 صفقات على أسهم شركتين.

الشركات الأكثر ربحية

1- المصرف المتحد.

2-المصرف الأهلي.

3- المعمورة العراقية.

الشركات الأكثر خسارة

1- مصرف الخليج.

2- الكيماوية والبلاستيك.

3-العراقية لإنتاج البذور.