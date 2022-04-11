10 معلومات عن حياة مقدم برامج المقالب الرمضانية رامز جلال

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ولد الفنان والممثل المصري رامز جلال في 20 نيسان/أبريل عام 1973 في العاصمة المصرية القاهرة.

والفنان رامز هو ابن المخرج المصري أحمد جلال توفيق وشقيقه الممثل ياسر جلال، حيث درس المرحلة الابتدائية في مدرسة قصر الطفل.

شارك جلال لأول مرة على المسرح خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية في “جوز ولوز” من بطولة أحمد بدير.

منصة “تريند” ترصد أهم 10 معلومات عن رامز جلال:

1 تخرج الفنان المصري من المعهد العالي من قسم التمثيل والإخراج عام 1995 مع الفنان الشهير أحمد السقا، وكذلك أحمد حلمي.

2-شارك الفنان المصري في أدوار ثانوية ضمن الدراما المصرية حيث شارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “ناس”، “ساكن قصادي”.

الفنان والممثل المصري رامز جلال

3-اشترك الممثل المصري في الكثير من الأفلام الأخرى مثل “55 إسعاف”، “ميدو مشاكس”، “الباشا تلميذ”، و”حبك نار”.

4-يعتمد الفنان المصري على إخفاء تفاصيله العائلية إلى أكبر حد فهو متزوج ولديه ابنٌ اسمه ياسر أما من حيث ديانته فهو مسلم.

5-أثارت برامج المقالب التي يشرف عليها موجة كبيرة من الجدل والانتقادات بين المشاهدين حيث انتقدوا مقالبه بشدة.

6-اتُهم مقدم البرامج المصري رامز جلال أكثر من مرةٍ بالتحرش بالفنانات ومنهم ياسمين صبري وباريس هيلتون.