يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا على يد بورتو

المستقلة/- خرج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، الذي تفوق عليه في دور الـ16 للبطولة.

بورتو فاز على أرضه 2-1 في مباراة الذهاب، قبل أن يحقق يوفنتوس في ملعبه فوزا بنتيجة 3-2، لينتهي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4، ويتفوق الفريق البرتغالي بفضل الهدف الاعتباري خارج الديار.

وفي مباراة الإياب، أحرز سيرجيو أوليفيرا هدفي بورتو بالدقيقتين 19 من ركلة جزاء و115.

فيما سجل أهداف يوفنتوس كل من فيديريكو كييزا (49 و63)، وأدريان رابيو بالدقيقة 117.

يذكر أن بورتو لعب بـ10 لاعبين بعد طرد الإيراني مهدي طاريمي في الدقيقة 56.

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