يوفنتوس ينافس إنتر على نجم ميلان

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن عدم توصل نادي ميلان لاتفاق مع التركي هاكان كالهانجولو، نجم وسط “الروسونيري”، بخصوص تمديد عقده.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت”، فإن ميلان لن يستسلم وسيحاول التوصل لاتفاق مع هاكان ووكيل أعماله، من أجل بقاء اللاعب في ميلان، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ استئناف النشاط الرياضي في يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت أن كالهانجولو طالب بالحصول على 7 ملايين يورو راتبا سنويا، مشيرة إلى أن راتب اللاعب هو سبب تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وتابعت الصحيفة أنه مع عدم توصل ميلان وهاكان لاتفاق، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يحاولان بكل قوة، إقناع التركي بالانضمام إليهم في يناير/كانون ثان المقبل.

يذكر أن هاكان كالهانجولو ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2021، وبالتالي يحق له الاتفاق مع أي ناد في يناير/كانون ثان المقبل.