يوفنتوس يقترب من إعادة مدربه السابق

المستقلة/- قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، إن نادي يوفنتوس لكرة القدم، استغنى عن خدمات مدربه أندريا بيرلو، وإنه عين مدربه السابق ماسيميليانو أليجري بديلا له.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير في شبكة “سكاي إيطاليا” التلفزيونية، فابريسيو رومانو، أن أليجري سيتولى تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

وجاءت هذه التقارير، بعد أن أنهى إنتر ميلان بطل إيطاليا عقد مدربه أنطونيو كونتي، وبعد إعلان ريال مدريد استقالة مدربه زين الدين زيدان.

ورجحت بعض التقارير، أن تكون عودة أليجري إلى تدريب يوفنتوس، مؤشر كبير على رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم تربطه أي علاقة جيدة بأليجري، عندما كان الأخير مدربا لليوفي في ولايته الأولى.

واحتفل “الدون”، بشكل علني بقدوم المدرب السابق ماوريتسيو ساري لخلافة أليجري في يوفنتوس عندما أقيل الأخير من منصبه.

ومن جهة أخرى، قالت “لا ريبوبليكا” في تقرير سابق لها، إن أليجري قبل رحيله بنهاية الموسم 2018-2019 عن “السيدة العجوز”، ترك نصيحة لرئيس النادي، أندريا أنييلي، ببيع رونالدو، “تخلص من رونالدو إنه يعيق نمو الفريق والنادي”.

يذكر أن أليجري (53 عاما)، الذي لم يتول أي منصب منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس، أشرف على تدريب “البيانكونيري” في ولايته الأولى لمدة خمسة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في خمس مناسبات، إضافة إلى أربعة ألقاب في بطولة كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، كما قاد “اليوفي” إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، دون حصد اللقب.

 

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