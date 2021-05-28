يوفنتوس يعيد مدربه السابق

المستقلة/- أعلن نادي يوفنتوس تعيين ماسيميليانو أليجري، مدربا له، ليتولى المهمة للمرة الثانية، خلفا لسلفه أندريا بيرلو، الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس ما بين عامي 2014 و2019، قاد أليجري الفريق المنتمي لمدينة تورينو، للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية، كما توج معه بكأس إيطاليا أربع مرات، إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين.

وكان يوفنتوس، أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، استغناءه عن خدمات بيرلو، بعد عام واحد فقط من تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق “السيدة لعجوز”.

وتحت قيادة بيرلو، فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفى بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي، والتتويج بلقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

 

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