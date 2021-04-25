يوفنتوس يضع شرطا لاستمرار بيرلو

المستقلة/- حسم المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، مصير أندريا بيرلو من تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وسُئل فابيو باراتيتشي عن موقف المدرب أندريا بيرلو، الذي قيل إنه قد يُطرد إذا لم ينهِ يوفنتوس الدوري الإيطالي في المراكز الأربعة الأولى.

وقال باراتيتشي في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “نحن لا نفكر حتى في خيار عدم التأهل لدوري الأبطال، نحن نركز فقط على ما نقوم به لتحقيق أهدافنا”.

وأضاف: “أندريا بيرلو سيكون مدربنا الموسم المقبل إذا تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بالتأكيد”.

ثم تطرق فابيو باراتيتشي للدفاع عن موقف يوفنتوس في دوري السوبر الأوروبي، بعدما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بفرض عقوبات صارمة على الأندية المنشقّة ومن بينهم اليوفي.

وأوضح باراتيتشي: “نحن هادئون للغاية، لأننا نعلم أننا تصرفنا بأقصى قدر من الوضوح بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي، لذلك لا شيء من هذا يعنينا، أرى الرئيس كل يوم يعمل ويخطط للمستقبل، أنا أعرف مدى اهتمامه بجودة كرة القدم ويوفنتوس”.

وواصل: “ردود الفعل العنيفة إلى حد ما بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي صرفت الانتباه عن أسباب تقديم هذه المقترحات”.

وأتم: “بعض الأشياء التي قيلت غير صحيحة، مثل أنه كان دوريًا مغلقًا، أو أن أي فريق يفكر في ترك بطولاته المحلية، كان من أكثر الأشياء التي أثارت غضب الأندية حقيقة الإعلان بدون سابق إنذار”.

 

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