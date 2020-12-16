يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا

(المستقلة) سقط يوفنتوس في فخ التعادل مع ضيفه أتالانتا بهدف لهدف، في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 29، وأحرز ريمو فريلير هدف تعادل أتالانتا بالدقيقة 57.

وشهدت المباراة إهدار ألفارو موراتا هدفا محققا لليوفي أمام الشباك الخالية، فيما أهدر زميله كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.