يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

المستقلة/- استقر نادي يوفنتوس على مديره الفني القادم خلفا للإيطالي أندريا بيرلو فيما تبقى من الموسم الحالي وخلال المواسم المقبلة.

وأصبح نادي يوفنتوس على أعتاب خسارة لقب الدوري الإيطالي بعد الاحتفاظ به لمدة 9 مواسم على التوالي، مع توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

صحيفة “دون بالون” أكدت أن يوفنتوس استقر على رحيل أندريا بيرلو عن الإدارة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة وتحديدا عقب مباراة نابولي الأسبوع المقبل.

ويرغب أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، في إعادة ماسمليانو أليجري ليقود البيانكونيري فنيا في المرحلة المقبلة نظرا لثقته الكبيرة في قدرته على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وتناقش أنيلي في هذا الاختيار مع كريستيانو رونالدو تحديدا والذي رحب بعودة أليجري في المرحلة المقبلة، نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمعهما سويا.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت اجتماع أنيلي مع أليجري أثناء مباراة الديربي الأخيرة أمام تورينو، وذلك وضع خطة النهوض بيوفنتوس مرة أخرى.