يوفنتوس يزيد الجدل بخصوص مستقبل رونالدو

المستقلة/- أثار يوفنتوس الجدل حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، خلال الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل، ولا يريد إكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

ونشر يوفنتوس صور قميصه الجديد للموسم المقبل على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وتصدرت صور باولو ديبالا وويستون ماكيني وماتياس دي ليخت وردريجو بنتانكور خبر الإعلان عن القميص الجديد.

وأخفى يوفنتوس صورة رونالدو بالقميص الجديد من الظهور بالخبر الرئيسي، رغم أن اللاعب البرتغالي يعد النجم الأول للسيدة العجوز.