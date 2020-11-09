يوفنتوس يدرس التخلص من رونالدو

(المستقلة) قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس يدرس فكرة عرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للبيع.

وأشارت صحيفة “صن” البر إلى أن اليوفي يبحث بيع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاستفادة منه ماليا قبل نهاية عقده، نظرا للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة كورونا.

وحسب ما ذكرته “صن” فإن إدارة يوفنتوس تسعى أيضا لتخفيض النفقات ببيع رونالدو، الذي يتقاضى راتبا هائلا يصل إلى 540 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا، وهو تقريبا 4 أضعاف ما يحصل عليه ماتياس دي ليخت، ثاني اللاعبين أجرا في الفريق.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، ومن المقرر أن ينتهي عقده في 2022.

كريستيانو صاحب الـ35 عاما شارك مع يوفنتوس في 94 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 71 هدفا وصنع 19.