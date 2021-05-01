يوفنتوس يخسر الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 سنوات

المستقلة/- بدأت ملامح ترتيب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي تظهر مع اقتراب إسدال الستار على مسابقة الكالتشيو بشكل نهائي.

ويتبقى 5 مباريات فقط لكل فريق في بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن وينتهي الموسم الجاري بشكل رسمي.

نادي يوفنتوس حامل اللقب لـ 9 مواسم على التوالي، بعيدا تماما عن صراع القمة هذا الموسم، حيث يقف في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 66 نقطة.

ويتبقى لفريق السيدة العجوز 5 مباريات فقط حتى نهاية الموسم، وهم على الترتيب: أودينيزي – ميلان – ساسولو – إنتر ميلان – أتالانتا . وفي حالة الفوز بالمباريات الخمس سيرتفع رصيد اليوفي إلى النقطة 81 فقط.

على الجانب الآخر، يبدو أن إنتر ميلان يستعد للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعدما ظل بعيدا عن معانقة الذهب لسنوات، حيث حسم مباراته اليوم السبت أمام كروتوني بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 82 يقف بهم في قمة الترتيب.

وينتظر إنتر ميلان هدية ساسولو غدا الأحد، في مباراته أمام أتالانتا، ففي حالة هزيمة أتالانتا غدا سيحسم إنتر ميلان لقب الدوري بشكل رسمي.