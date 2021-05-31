يوفنتوس يحسم موقفه بخصوص استمرار موراتا

المستقلة/- تضاربت الأنباء في الفترة الماضية حول رحيل أو بقاء ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، المعار من أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد لا يضع موراتا ضمن خططه للموسم الجديد “2021-2022″، حيث يعتقد النادي الإسباني أن موراتا سيبقى في يوفنتوس، بعد موسمه الرائع في إيطاليا.

وأضافت أنه مع ذلك، كانت هناك شكوك حول بقائه في البيانكونيري لعدة أسباب، أبرزها أن يوفنتوس كان مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح في بلوغ المسابقة، بالإضافة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأبرزت الصحيفة أن فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، أكد أن يوفنتوس اتخذ قراره بالفعل بخصوص موراتا، حيث سيمدد فترة إعارة اللاعب لموسم آخر.

وأكد رومانو أن اليوفي سيتخذ هذه الخطوة، خلال الأسبوع الجاري.

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