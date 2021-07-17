يوفنتوس يحدد بديل كريستيانو رونالدو

المستقلة/- تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن يوفنتوس وضع يده على بديل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وترددت أنباء قوية حول إمكانية رحيل رونالدو هذا الصيف، والانتقال لسان جيرمان أو مانشستر يونايتد، إلا أن الأقرب هو الاستمرار لنهاية عقده في تورينو.

وبحسب صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، فإن يوفنتوس ينوي ضم إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، لتعويض رحيل رونالدو.

وأكدت أنه في حالة عدم حدوث أي مفاجآت هذا الصيف، فإن النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ20 عاما مستمر مع بوروسيا دورتموند للصيف المقبل.

كما أوضحت مدى صعوبة قيام أي نادي بشراء هالاند هذا الصيف، في ظل صعوبة توفير مطالب دورتموند المالية، والتي وصلت إلى 175 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن الانتظار لصيف 2022، سيكون أهون كثيرا على الأندية، حيث يمتلك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو، يمكن تفعيله في الصيف المقبل.

ويعتمد يوفنتوس في قدرته على ضم النرويجي إيرلينج هالاند، على علاقته القوية بوكيله مينو رايولا، والذي يمكن أن يساعد في حسم الصفقة للبيانكونيري.