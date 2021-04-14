يوفنتوس يتحرك لخطف هدف برشلونة

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول يوفنتوس في منافسة قوية مع برشلونة على ضم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل أجويرو مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، عقب 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الناديين الأكثر رغبة في ضم المهاجم الأرجنتيني هم برشلونة ويوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يسعى لضم أجويرو في ضوء حاجته لمهاجم صاحب اسم كبير يناسب وضعيته المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي.

ولكن سيكون من المستحيل على برشلونة دفع نفس الراتب الذي يتقاضاه أجويرو في مانشستر سيتي حاليا (12 مليون يورو)، ومن المفترض أن يقدم راتبا أقل مع سلسلة من المكافآت.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة من جانب يوفنتوس الذي يسعى هو الآخر لجلب مهاجم جديد.

وأكد التقرير، أن يوفنتوس يعمل حاليا على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل توفير راتبه، والتعاقد مع مهاجمين جديدين، سيكون أحدهما أجويرو.

وكانت تقارير قد ترددت في وقتٍ سابق عن اعتماد برشلونة على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ضم أجويرو، خاصة وأن الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية.