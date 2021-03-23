يوفنتوس يبدأ استعداداته لضم محمد صلاح

المستقلة/- قرر نادي يوفنتوس اقتحام سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استغلالا للأزمات الأخيرة بين اللاعب ويورجن كلوب.

وأبدى محمد صلاح قبوله لفكرة الرحيل عن نادي ليفربول خلال المرحلة المقبلة، بعدما رفض أن ينفي رغبته في الانتقال إلى أحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة.

وأشارت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن يوفنتوس قرر الدخول في سباق التعاقد مع محمد صلاح في ظل رغبته في إحداث ثورة قوية ضمن صفوف الفريق.

ويرى مسؤولو يوفنتوس أن صلاح قادر على خلق ثنائي مرعب مع كريستيانو رونالدو، يستطيع من خلاله الفريق تحقيق دوري أبطال أوروبا الهدف الأبرز.

وسيحاول نادي يوفنتوس استغلال رغبة ليفربول في التعاقد مع باولو ديبالا، من خلال تقديم صفقة تبادلية بين صلاح وديبالا مع دفع 50 مليون يورو إضافية.

وفي حال تراجع ليفربول عن فكرة التعاقد مع ديبالا، فإن يوفنتوس ينوي تسويقه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتجنب خسارته مجانا الموسم المقبل عقب نهاية عقده.

ومع توفير السيولة المالية اللازمة، سيقوم يوفنتوس يتقديم عرضا ماليا يُقدر بـ100 مليون يورو في محاولة لإقناع الريدز ببيع صلاح في الميركاتو القادم.

 

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