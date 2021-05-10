يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

المستقلة/- قال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن يوفنتوس سيُمنع من المنافسة من دوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن جرافينا قوله “إن لم يحترم يوفنتوس القواعد سيطرد”.

وتابع “عندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في الموسم المقبل، سيُستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر”.

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي، بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عنه، في أبريل نيسان الماضي، وانسحبت منه 9 أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

والأندية المنسحبة هي: تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام من إنجلترا، بالإضافة لأتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكويت تعلق الرحلات القادمة من باكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا

رياضية

يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

اخبار العراق

تواصل عملية تسويق الحنطة في ميسان

اخر الاخبار

“كتائب القسام” تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى

اخبار العراق

أربعة كيانات سياسية تنسحب من المشاركة في الانتخابات

اخبار العراق

المساءلة الشعبية يدعو الى تعليق المشاركة بالانتخابات حتى الكشف عن قتلة الناشطين

اخر الاخبار

السيرة الذاتية لمرشحى الإنتخابات الرئاسية في سوريا

اخر الاخبار

السيرة الذاتية لمرشحى الإنتخابات الرئاسية في سوريا

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اخر الاخبار

الرئاسة الفلسطينية:الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية

رياضية

آرين روبن يفتح أبوابه لمنتخب هولندا

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة وقف صرف الأسمدة للمزارعين ببطاقة الرقم القومي

اخر الاخبار

الإمارات تتحرى رؤية هلال شهر شوال غدا الثلاثاء‎

اخر الاخبار

الصومال يعلن استمرار حظر استيراد القات من كينيا

اخر الاخبار

القوات الإسرائيلية تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية

رياضية

استدعاء 70 لاعبا لمنتخب العراق للشباب

اخر الاخبار

الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية