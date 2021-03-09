يوفنتوس ضد بورتو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي يوفنتوس ضد بورتو، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في البرتغال قد انتهت بفوز بورتو 2-1، ما يضع كريستيانو رونالدو ورفاقه أمام مهمة صعبة في الإياب.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بورتو

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 1

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد بورتو

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