يوسف القرضاوي يعلن إصابته بفيروس كورونا ‎‎

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الحساب الرسمي للداعية والقيادي الإخواني، يوسف القرضاوي، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب القرضاوي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تغريدة جاء فيها: ”تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية“.كما كتب نجله عبدالرحمن يوسف على حسابه في تويتر: ”تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا“.

وكشف أنه حاصل على التطعيم، قائلا: ”الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء“.

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