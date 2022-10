يورغن كلوب يأمل في استعادة محمد صلاح براعته التهديفية قريبا

المستقلة/- قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يأمل في استعادة المهاجم محمد صلاح براعته التهديفية قريبا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يرتق صلاح، الذي سجل 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونغ-مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز هدفين فقط بالدوري.

وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفه الـ 15 بالدوري هذا الموسم، أمس السبت.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل زيارة إلى آرسنال “أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعا وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعا”.

وتابع “لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر”.

“يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاما سيمتلك نفس النهم”.

ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع عشر نقاط فقط من سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah:

"I hope we are close to exploding – but we are all human beings. We want everyone to be the best versions of themselves. Mo is so often involved but the problem is if you don't score around that, nobody appreciates it." 🔴 pic.twitter.com/2FFb0Wk5Jk

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 8, 2022