يورغن كلوب يأمل في استعادة محمد صلاح براعته التهديفية قريبا

المستقلة/- قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يأمل في استعادة المهاجم محمد صلاح براعته التهديفية قريبا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يرتق صلاح، الذي سجل 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونغ-مين، إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن وأحرز هدفين فقط بالدوري.

وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفه الـ 15 بالدوري هذا الموسم، أمس السبت.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل زيارة إلى آرسنال “أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعا وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعا”.

وتابع “لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر”.

“يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاما سيمتلك نفس النهم”.

ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع عشر نقاط فقط من سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah: "I hope we are close to exploding – but we are all human beings. We want everyone to be the best versions of themselves. Mo is so often involved but the problem is if you don't score around that, nobody appreciates it." 🔴 pic.twitter.com/2FFb0Wk5Jk — Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 8, 2022

المنافسة على اللقب

ونفى كلوب أن يكون لديه خوف من الموسم السابع مع ليفربول، الذي شهد رحيله سابقا عن أندية ماينز وبروسيا دورتموند إثر الفشل في تحقيق نتائج جيدة في هذه المرحلة.

واحتفل كلوب بالسنة السابعة لوصوله لملعب أنفيلد لقيادة ليفربول، لكنه يعيش بداية سيئة حيث فاز الفريق بلقاءين فقط من 7 لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف المدرب الألماني أن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعيدة وصعبة، مشددا: “من هذه اللحظة، هل يبدو أننا سنكون أبطالًا للدوري الإنجليزي في نهاية العام؟ للأسف لا، ولكن في جميع المسابقات الأخرى لم يتم القضاء علينا بعد، لا أحد يعرف أين سننتهي في الدوري، لذلك نحن نحاول، الوضع ليس مستحيلا، لذا دعنا نخرج من هنا، ونسعى أن نغير مركزنا الحالي”.

وجدد كلوب عقده في نيسان / أبريل الماضي لمدة 4 مواسم وكان قد وصل لقيادة ليفربول في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2015، واعترف بأنه لم يكن يخطط للبقاء فترة طويلة في ليفربول لكن بالمقابل أكد أن ظروف رحيله عن ماينز بعد 7 مواسم تختلف عن التحديات في أنفيلد.

وقال مدرب ليفربول: “لم يكن لدي أي خطط للبقاء مدة 7 سنوات هنا، لقد كنت سعيدًا فقط بالنجاة من المؤتمر الصحفي الأول لأن مهاراتي في اللغة الإنجليزية لم تكن جيدة حقًا، الوضع هنا مختلف تمامًا، عندما كنت مدربا في ماينز بعد ثلاث سنوات صعدنا إلى الدوري الألماني وبعد ثلاث سنوات هبطنا، حاولنا سنة أخرى، ثم احتاج النادي إلى التغيير لأن اللاعبين تركونا من أجل اللعب في الدوري الألماني الممتاز”.

وتحدث كلوب عن تجربة بروسيا دورتموند، قائلا: “كنت مليئا بالطاقة، ذهبت مباشرة إلى دورتموند وكان كل شيئا على ما يرام، كان بإمكاني البقاء هناك. أرادوا مني أن أبقى. لكنها كانت حالة لاعبين ينجذبون باستمرار إلى أندية أخرى أو يغادرون لأي سبب كان، وكان ذلك حقًا مهمة صعبة للقيام بها، بدلاً من تطوير فريق كنا نتراجع خطوتين باستمرار، لقد كان حقا الأمر مرهقا، كان هذا هو السبب الذي جعلني أقول حسنًا، هيا، علينا أن نقف هنا”.

وأضاف: “لم يكن لدي أي مشكلة في دوافعي، لكنني أخذت إجازة لمدة عام لأنها كانت رائعة في ذلك الوقت، أعتقد أن بيب غوارديولا فعلها وتوماس توخيل أيضا، لكنني لم أستطع فعل ذلك وبعد أربعة أشهر كنت هنا في ليفربول”.