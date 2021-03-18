 يوجد “تغيير الآن”… الحريرى يعلق بعد الاجتماع بالرئيس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بعد اجتماعه بالرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه “يوجد تغيير الآن”، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن “الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم” والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

ولفت الحريري إلى أنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها “قبل أسابيع” للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف، أمس الأربعاء، إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بالسعودية بسبب كورونا

اخر الاخبار

 يوجد “تغيير الآن”… الحريرى يعلق بعد الاجتماع بالرئيس

اخر الاخبار

مصر تعلن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين بالسعودية بعد إلغاء الكفيل

اخر الاخبار

الأردن.. توقيف رئيس مجموعة الغازات الطبية بشأن قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

لأول مرة.. خمس نساء في الحكومة الليبية والخارجية تقودها امرأة

الاخبار

لمواجهة التضخم..المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة 19%

اخر الاخبار

لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

اخر الاخبار

لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

اخبار مصر

مصر.. مفاجأة عن ارتداء ياسمين صبري أغلى عقد في العالم.. فيديو

اخر الاخبار

انتشار صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة.. صور

اخر الاخبار

العناية الإلهية تنقذ وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

اخر الاخبار

بيان عاجل من الكويت بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

اخر الاخبار

أول تعليق من الخارجية المصرية على تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

اخبار العراق

كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لمواجهة أوزبكستان

اخر الاخبار

مقتدى الصدر يدعوا الشباب الى الالتزام والتطور لتحقيق طموحهم

اخر الاخبار

إدارة ريال مدريد توصلت إلى تقرير طبي حول إصابات المهاجم النرويجي الشاب هالاند

اخر الاخبار

تقرير : أبل الأمريكية تخطط لإطلاق أحذية ذكية مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي