يناير المقبل..فيسبوك يدخل عالم “العملات المشفرة”

المستقلة/-تعتزم فيس بوك إطلاق عملتها المشفرة”ليبرا” خلال شهر يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” ، أن رابطة “ليبرا” والتي ستصدر العملة وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وأضاف التقرير أنه في إطار الخطة الجديدة للرابطة، سيتم طرح عملات أخرى مدعومة بالعملات التقليدية في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يُعاد طرح “ليبرا”، التي كشفت عنه شركة فيسبوك العام الماضي، في شكل مخفف بعد أن أثار المنظمون والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مخاوف من أنها قد تزعج الاستقرار المالي وتقوض السلطة السائدة على المال.

وتسعى رابطة “ليبرا” البالغ عددها 27 عضوًا، للحصول على الضوء الأخضر من هيئة مراقبة الأسواق السويسرية لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية فردية، بالإضافة إلى رمز يستند إلى العملات المستقرة المرتبطة بالعملة.