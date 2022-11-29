يمتد الى 15 سنة.. المانيا تبرم اتفاقا مع قطر لتزويدها بالغاز

يمتد الى 15 سنة.. المانيا تبرم اتفاقا مع قطر لتزويدها بالغاز

المستقلة/- قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نشرت يوم الثلاثاء إنه لا يرى حداً أقصى لكمية الغاز الطبيعي المسال التي تستعد الدوحة لشحنها إلى ألمانيا.

واشار الكعبي الى أن قطر تعمل مع شركات مثل يونيبر و(آر.دبليو.إي) وغيرها على المزيد من الشحنات.

ونُشرت المقابلة في الوقت الذي وقعت فيه كل من شركة قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى ألمانيا لمدة 15 عاماً على الأقل اعتباراً من عام 2026.

وتسعى برلين إلى إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة بعد انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

وأعلن الكعبي سابقاً اليوم أن شركته وقعت اتفاقاً مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل ابتداء من عام 2026.

وستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل بشمال ألمانيا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس “ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا… ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها”.

وأفاد الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة “تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص”.