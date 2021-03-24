يصل لعشرة مليار دولار.. أرامكو السعودية تطلب قروض تمويل خطوط نفطية

المستقلة/-أرسلت شركة أرامكو السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى البنوك التي تتعامل معها طلب عروض بشأن تمويل صفقات خطوط أنابيب نفط، بحسب ما أوردته رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقال مصدران لرويترز إن القرض قد يصل إلى عشرة مليارات دولار، فيما يسدي المشورة للشركة في هذا الأمر كل من بنك “جيه بي مورغان” و”ام يو اف جي”ولم ترد أرامكو و”جيه بي مورغان” على الفور على طلبات للتعليق. فيما رفضت ام يو اف جي” التعليق.

وأضافت رويترز أن ثلاثة مصادر قالت إن أرامكو السعودية أرسلت تطلب من البنوك تقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.
وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورجان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القلية الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل. واشترطت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لاعتبارات سرية المعلومات.

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