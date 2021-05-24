يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

المستقلة / – اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ” ان اعلان النتائج بشأن قتلة الصحفيين والناشطين والمتظاهرين ستعلن من قبل القيادات الامنية العليا بعد انتهاء التحقيقات الاستخبارية “.

وقال رسول في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين,” ان التحقيقات مستمرة وهناك جهد استخباري كبير لمعرفة تفاصيل قتلة هاشم الهاشمي وايهاب الوزني وجميع قتلة المتظاهرين “، لافتا الى انه يجب اعطاء وقت للجهد الاستخباري لاجراء التحقيقات والانتهاء منها .

واضاف الناطق :” اننا نطمئن الشعب العراقي بان الاجهزة الاستخبارية ستصل الى الجناة باسرع وقت ممكن ، لتقديمهم الى العدالة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل “.