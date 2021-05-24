يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

المستقلة / – اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ” ان اعلان النتائج بشأن قتلة الصحفيين والناشطين والمتظاهرين ستعلن من قبل القيادات الامنية العليا بعد انتهاء التحقيقات الاستخبارية “.

وقال رسول في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين,” ان التحقيقات مستمرة وهناك جهد استخباري كبير لمعرفة تفاصيل قتلة هاشم الهاشمي وايهاب الوزني وجميع قتلة المتظاهرين “، لافتا الى انه يجب اعطاء وقت للجهد الاستخباري لاجراء التحقيقات والانتهاء منها .

واضاف الناطق :” اننا نطمئن الشعب العراقي بان الاجهزة الاستخبارية ستصل الى الجناة باسرع وقت ممكن ، لتقديمهم الى العدالة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هازارد يرغب في الرحيل عن ريال مدريد يريد العودة إلى تشيلسي خلال الصيف المقبل

اخبار العراق

يحيى رسول : نتائج تحقيقات قتلة الصحفيين والمتظاهرين ستعلن بعد انتهاء منها

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية

اخر الاخبار

الصحة العالمية : عدد الوفيات بسبب كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث من الأرقام الرسمية

اخبار العراق

تيار الحكمة : وجود نوايا لتأجيل الانتخابات المبكرة واعلان حكومة طوارئ

اخر الاخبار

تقرير استخباراتي : 3 باحثين بمختبر ووهان اصيبوا بفيروس كورونا عام 2019

اخبار العراق

حقوق الإنسان : سقوط 12192 ضحية جراء حوادث السير خلال عام 2020

اخبار العراق

حقوق الإنسان : سقوط 12192 ضحية جراء حوادث السير خلال عام 2020

اخبار العراق

الصحة تجري دراسات لشمول الاعمار دون 18 عاما والحوامل بالتلقيح ضد كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الاقتصاد الامريكي

اخبار العراق

طقس العراق : عودة عدم استقرار جوي مع امكانية تساقط امطار رعدية

اخبار العراق

مواصفات وأسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021

اخر الاخبار

على غرار حي الشيخ جراح .. #انقذوا_حي_سلوان يتصدر تويتر بعد خطة تهجير الأهالي

اخر الاخبار

هاتف iPhone 12 5G يصبح الأكثر مبيعا فى العالم بلا منافس

اخر الاخبار

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا

اخر الاخبار

امراض الكلى المزمنة تعرف على اهم اعراضها

اخبار فلسطين

اسرائيل تتوعد قادة حماس بالإغتيال لو كلفها الدخول بحرب جديدة