ياسمين نيازي تتحدث عن الحب الفرحان في “مالي العين”

ياسمين نيازي تتحدث عن الحب الفرحان في “مالي العين”

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنانة المصرية ياسمين نيازي، أغنية “مالي العين” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

وصدرت أغنية “مالي العين” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

وجاءت أغنية “مالي العين” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي رومنسي سريع، وحملت كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع احمد عادل.

وأعربت ياسمين نيازي عن سعادتها بهذا التعاون الأولى الذي جمعها بشركة لايف ستايلز ستوديوز، مشددةً على الراحة والرُقي في التعاون.

وعن تعاونها مع المخرج فادي حداد، شددت على أنه من أهم المخرجين الذين تعاونت معهم، اذ يحمل افكار جميلة جداً، وقدمها بصورة مختلفة بفيديو كليب “مالي العين”.

وعن أغنية “مالي العين” كشفت عن أنها “الحب الفرحان” حب على مقسوم، عمل غنائي جمع بين الرومنس والايقاع بصورة عصرية.