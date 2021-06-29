ولي العهد السعودي يطلق الإٍستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية

المستقلة/-احمد عبدالله/ أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10%.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هذه الاستراتيجية “تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة”.

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد قوله “إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة… من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030”.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10%.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور لـ يسرا اللوزي: تمثيلك بارد.. والفنانة تعلق 

اخبار السعودية

ولي العهد السعودي يطلق الإٍستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية

اخر الاخبار

تونس تمدد حظر التجول وإجراءات جديدة لاحتواء أزمة “كورونا”‎

اخر الاخبار

السعودية تعلن افتتاح قسم نسائي في كلية الحرم المكي

اخر الاخبار

فيديو.. حسام حبيب يهدد إعلامية لبنانية بمقاضاتها بعد تسريب تسجيل والده

اخبار العراق

محافظ كربلاء يشتكي من ظلم وزارة الكهرباء

اخر الاخبار

صور.. رامي إمام يحتفل بتخرج نجله عز الدين

اخر الاخبار

صور.. رامي إمام يحتفل بتخرج نجله عز الدين

ثقافة وفنون

تطور جديد فى قضية ريهام سعيد وحسن شاكوش

رياضية

إنجلترا تقهر ألمانيا في يورو 2020

رياضية

نهائي دوري أبطال أفريقيا مهدد بالتأجيل

اخر الاخبار

وفاة شقيقة بدر ومحمد الشعيبى

اخر الاخبار

التقاط صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة

اخر الاخبار

الرئيس اللبنانى: إذلال المواطنين مرفوض

رياضية

نيمار يواصل السخرية من ملاعب كوبا أمريكا

رياضية

راموس يتلقى صفعة جديدة من منتخب إسبانيا

رياضية

أنس جابر تضرب موعدا مع فينوس ويليامز في ويمبلدون