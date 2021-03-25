وكيل لاعب الفجيرة يعلق على عدم استدعائه لمنتخب العراق

المستقلة/- أبدى ماهر نوفل، وكيل أعمال مدافع نادي الفجيرة الإماراتي محمد مصطفى، استغرابه من عدم استدعاء موكله لصفوف المنتخب الوطني.

وقال نوفل في تصريحات صحفية: “ما زلت لا أفهم لماذا لا يتم استدعاء محمد للمنتخب العراقي، هذا اللاعب قدم أداء ممتازا في الفترة الماضية وآمل أن يأخذ فرصته لإثبات نفسه”.

وأتم: “هذه النوعية من المدافعين ضرورية حقا للمنتخب الوطني، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها مع الفجيرة في الوقت الحالي وهو نجم في فريقه”.

وساهم محمد مع الفجيرة باحتلال المركز الـ12 في سلم الترتيب، برصيد 14 نقطة، وأحرز معه 3 أهداف حاسمة لفريقه هذا الموسم.