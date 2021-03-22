وكيل رونالدو يتحرك ضد رغبة يوفنتوس

المستقلة/- أبدى نادي يوفنتوس مؤخرا تمسكه ببقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة المقبلة.

وقال فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس، عقب الخسارة أمام بينيفنتو، إن النادي لا ينوي السماح لرونالدو بالرحيل في الصيف المقبل.

لكن حسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون البرتغالي، قام في الفترة الأخيرة، بجس نبض الأندية التي تراقب وضعية رونالدو.

وأضاف أن هناك بعض الأندية التي تقوم بمراقبة وضعية رونالدو مع اليوفي عن قرب، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد.

وتابع الموقع أن مينديز قام في الفترة الأخيرة بجس نبض تلك الأندية، من أجل انتقال محتمل لرونالدو، في حالة انفصاله عن اليوفي.

وأشار إلى أن سان جيرمان يعتمد في محاولة ضم رونالدو، على مستقبل كيليان مبابي، خاصة وأن النجم الفرنسي لم يجدد عقده حتى الآن.