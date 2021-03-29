وفد من الفيفا يصل بغداد خلال اليومين المقبلين

وفد من الفيفا يصل بغداد خلال اليومين المقبلين

المستقلة/- يستعد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للوصول إلى العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين المقبلين.

وعلمت “المستقلة” أن وفد من الاتحاد الدولي يصل خلال اليومين المقبلين بغية الاجتماع مع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم بمعزل عن التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة.

الاجتماع سيكون مقسما على 3 مراحل، إذ سيكون الاجتماع الأول مع الاتحادات الفرعية، ومن ثم أندية الدوري الممتاز

بعد ذلك يتم الاجتماع مع فرق دوري الدرجة الأولى الذين سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم.