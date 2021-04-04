وفد القوة الجوية يغادر بغداد اليوم متوجهاً الى مدينة جدة السعودية

المستقلة /-  يغادر، اليوم الأحد، وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم على متن طائرة خاصة خصصت من قبل قيادة القوة الجوية العراقية استعدادا لمواجهة الوحدة السعودي الأربعاء المقبل ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقوة الجوية علاء محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “وفد القوة الجوية سيغادر بغداد اليوم الأحد متوجهاً الى مدينة جدة السعودية على متن طائرة خصصت للوفد والتي ستنقله مباشرة إلى الأراضي السعودية وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام فريق الوحدة السعودي ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لدوري الأبطال لكرة القدم.

وأضاف، أن “وفد القوة الجوية أجرى أمس السبت المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي كانت نتائجها سلبية للجميع دون وجود أية اصابة تذكر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفد الاتحادات الخليجية يصل البصرة ويبدأ أولى مهام عمله

اقتصادية

صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر آذار

اخبار العراق

الكاظمي يغادر إلى الإمارات على رأس وفد حكومي

اخبار العراق

تقرير : زراعة اربيل تنسق مع بغداد لرفع انتاج وتسويق منتجات الدواجن

اخبار العراق

جودت : المرحلة المقبلة ستكون لإقرار قوانين اقتصادية تدعم المنتج المحلي

اخبار العراق

محافظة بغداد تؤكد.. المواطن مخير بين أخذ لقاح سينوفارم أو أسترازينيكا

رياضية

ريال سوسييداد بطل أغرب نهائي في كأس ملك إسبانيا

رياضية

ريال سوسييداد بطل أغرب نهائي في كأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة شابة تعلن زواجها من سعد الصغير وتهاجم زوجته الأولى

اخر الاخبار

فيديو.. “بعد تغير ملامحها” غادة عبد الرازق تثير ضجة على السوشيال ميديا

رياضية

ليفربول يدك شباك أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

أول رد مصري على أحداث الأردن

اخر الاخبار

ثلاث مطربات يحيون حفل نقل موكب المومياوات الملكية

اخر الاخبار

المغربي عصام حميش يختار الفنانة يارا لغناء شارة ”ولاد العم”

اخر الاخبار

الصبّاح إخوان تدخل التنافس الرمضاني في ستة إنتاجات 

اخر الاخبار

السيسي يستقبل الموكب الذهبي لملوك مصر.. فيديو

اخر الاخبار

مصر.. الموكب الذهبى يصل المتحف القومى والمدفعية تطلق 21 طلقة