وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض

وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، وفاة والدتها مساء اليوم الأحد بعد صراع مع المرض وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت بن حسين: “انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيوني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوموشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه اللي منها استمد قوتي”.

وأضافت: “ماما حبيبتي يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها

راح اشتاقلج يما”.

ووالدة روان بن حسين هي سيدة كويتية من أصل أردني، توفيت بعد تفاقم وضعها الصحي بسبب الفشل الكلوي والحاد وفشل في الرئة.

وكانت قد توجّهت روان بن حسين إلى جمهورها بطلب الدعاء لوالدتها مؤخرا.

وكتبت حينها: “يا رب ما عندي غير امي يا رب يا رب شافي امي يا رب يا حبيبي يا رب لا تكسر ظهري فيها يا رب يارب شافي امي يا ربترجع امي لنا وتشوف بنتي تمشي وتركض وتاكل من اكلها وتوصلها المدرسه وتشوفها تكبر قدامها يا رب”.