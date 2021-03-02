وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية لوالدة رضوى قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

وكانت رضوى الشربيني وأسرتها قد أصيبو بفيروس كورونا منذ أيام إلا أن والدتها عانت من مضاعفات المرض ، ودخلت في حالة صحية حرجة استلزمت وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وكتبت رضوى الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر قناة cbc sofra، وكانت رضوى حصلت على إجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، وأكدت للجمهور أنها لأول مرة تفعل ذلك قبل انتهاء أي موسم من البرنامج، لكنها بحاجة لعطلة قصيرة للابتعاد عن الضغوط وقضاء بعض الوقت مع ابنتيها.

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