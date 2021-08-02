وفاة مواطنين في ولاية الجزيرة السودانية بسبب الأمطار الغزيرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت حكومة ولاية الجزيرة السودانية عن وفاة مواطنين اثنين وتضرر 219 أسرة وتهدم 3 مرافق حكومية، نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية مؤخرا.

وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد المصطفى شيخ إدريس، اهتمام وزارته بـ”المشاركة الفاعلة للتصدي للآثار الناجمة عن فصل الخريف”.

ووجه لدى ترؤسه أمس الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية واللجنة الفنية لطوارئ الخريف بتفعيل دور اللجان الإشرافية وفرق الاستجابة السريعة بلجان طوارئ الخريف والتنسيق المحكم لتوزيع المعينات اللازمة على المحليات وتوسيع دائرة المشاركة