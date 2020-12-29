وفاة الممثل والمخرج “حاتم علي ” في مصر

المستقلة /- توفي ، الثلاثاء ، المخرج والممثل السوري الشهير حاتم علي في مصر جراء أزمة قلبية.

من جهته نشر الكاتب عبد الرحيم كمال صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه”.

ويبلغ العلي من العمر 58 عاما ، و بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة ، وهو متزوج من الكاتبه السورية دلع الرحبي.

بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الادوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة. ومع تطوره في العمل واكتسابه الخبرة وصل إلى مستوى يكاد أن يوصف فيه بالفنان الكامل، حيث عمل وراء الكاميرا وأمامها في أعمال ضخمة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.

أدى حاتم علي ادوارا ما زالت عالقة في ذاكرة المشاهدين في عدة أعمال نذكر منها:

الكابوس 1989 – إخراج: مأمون البني

هجرة القلوب إلى القلوب 1990 – إخراج: هيثم حقي

الزاحفون 1990 – إخراج: طلحت حمدي

كهف المغاريب 1991 – إخراج: غسان جبري (دور فايز)

السيرة العربية 1992 – إخراج: غسان جبري

الخشخاش 1992 – إخراج: بسام الملا

قصة حب عادية جدا 1993 – إخراج: محمد عزيزية

أبو كامل الجزء الثاني 1993 – إخراج: علاء الدين كوكش

أحلام مؤجلة 1993 – إخراج: هند ميداني

الجوارح 1994 – إخراج: نجدة إسماعيل أنزور (دور شهاب)

الكاميرا الخفية 1995-إخراج: مأمون البني

العبابيد 1996 – إخراج: بسام الملا

الغريب والنهر 1996 – إخراج: هشام شربتجي

أمانة في أعناقكم 1997 – إخراج: علاء الدين كوكش

بنت الضرة 1997 – إخراج بسام سعد

النصية 1998 إخراج غسان جبري، وسامي جنادي

مرايا 98 – تقمص عدة شخصيات (المسلسل من اخراجه)

الحقد الأبيض 1998- بدور البطولة سامر الزهار إخراج سالم الكردي

مرايا 99 – تقمص عدة شخصيات (المسلسل من اخراجه)

الرجل سين 2000 – إخراج: علاء الدين كوكش

قوس قزح 2001 – إخراج: هيثم حقي

التغريبة الفلسطينية 2004 (دور رشدي) – المسلسل من اخراجه

عصي الدمع 2005 (دور سميح) – المسلسل من اخراجه

زيارة خاطفة والسلام 2006 – إخراج: رامي حنا

8 ملم ديجيتال 2008 (دور مدير الشركة) – اخراج : عمرو علي

أصوات خافتة 2009 دور كمال.. مع النجمة أمل عرفة

العراب – نادي الشرق 2015 نورس -من اخراجه

العراب – تحت الحزام 2016 نورس -من اخراجه

أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية

مسلسل فارس في المدينة 1995.

مسلسل “سفر” 1998.

مسلسل مرايا 1998.

مسلسل مرايا 1999

مسلسل الفصول الأربعة 1999.

مسلسل فضاءات رمادية 1999.

مسلسل عائلتي وأنا 2000.

مسلسل الزير سالم 2000.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي 2001.

مسلسل صقر قريش 2002.

مسلسل “الفصول الأربعة 2” 2002.

مسلسل ربيع قرطبة 2003.

مسلسل أحلام كبيرة 2004.

مسلسل التغريبة الفلسطينية 2004

مسلسل ملوك الطوائف 2005.

مسلسل ندى الأيام 2006.

مسلسل الملك فاروق 2007.

مسلسل “صراع على الرمال 2008.

مسلسل “الغفران” 2011.

مسلسل “أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب” عرض في شهر رمضان عام 2012

مسلسل “قلم حمرة” 2014.

مسلسل “أوركيديا”، تم عرضه في شهر رمضان 2017.

مسلسل “حجر جهنم” 2017.

مسلسل “كأنة إمبارح” 2018