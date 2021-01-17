وفاة الممثل والمخرج الكويتى مشعل الخلف متأثرا بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، الممثل والمخرج الكويتي مشعل الخلف، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ، حيث أدخل العناية المركزة فى مستشفى جابر، إثر شعوره بضيق حاد في التنفس ، ليفارق الحياة عن عمر ناهز الـ48 عاما.

وشارك مشعل الخلف في أعمال عديدة مثل: مسلسل “مصنع الرجال” مع أحمد الصالح ومريم الصالح وطارق العلي، ومسلسل “الحريم” مع حياة الفهد، ومسلسل “جني وعطبة” مع أحمد جوهر وغانم الصالح وعبد الرحمن العقل، مسرحية “نهاية مخروش” مع أحمد جوهر.

وعمل الخلف كمخرج في تلفزيون الكويت، وقدم العديد من البرامج منها برنامج “صادوه”، وبرنامج “ردة فعل”، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العديد من المسلسلات الدرامية.