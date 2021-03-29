وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الممثلة الكويتية عبير الخضر صباح اليوم الاثنين، داخل إحدى المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

عبير الخضر دخلت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل “الإمبراطورة”، ثم شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: “عزف الدموع”، “جمانة”، “البيت المائل”، “موزة ولوزة”، “وشاءت الأقدار”، ، “العقيد شمة”، “المقرود”، “الإعتذار” “المزواج”، “الرهينة”، “ليلة عيد”، “عبرات وحنين”، “درب الوفا”، “عطر الجنة” وغيرها.

ولكن ابتعدت عبير الخضر عن التمثيل ، لسنوات بعد إصابتها بمرض السرطان ، وفي وقت سابق، أوضحت الفنانة ​عبير خضر​ أن غيابها عن المشاركة في الأعمال الدرامية بسبب الظروف الصحية التي قد مرت بها.

وقالت الخضر: “أن العمل في الساحة الفنية هذه الأيام لم يعد كما كان في السابق، إذ تحظى الغروبات الآن بالنصيب الأكبر، بل هي التي تختار من يشاركها في الأعمال”، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد تفشى بشكل كبير في الأوساط الفنية وجعل الأجواء في الساحة الفنية غير صحية تماما.

وحول فكرة اعتزالها الفن، قالت الممثلة الكويتية أن هذه الفكرة لم تخطر في بالها لكن قد تحدث في أي وقت، خصوصا أنها في البيت فإذا جاءها عمل تشارك فيه واذا لم يأتها فلديها زوجها وابنتها تعمل جاهدة على أن تكون معهما، لافتة إلى أن لديها عملاً تقرأه حاليا في سرية تامة وستبدأ التصوير فيه قريبًا.