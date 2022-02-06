وفاة المفكر المصري سيد القمني

المستقلة/- اعلن في العاصمة المصرية القاهرة ، اليوم الاحد، عن وفاة المفكر سيد القمني، و نشر الدكتور خالد منتصر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعى نبأ الوفاة وكتب “وداعا سيد القمني.

وسيد القمني هو كاتب ومفكر، من من مواليد 13 آذار/ مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، معظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة في التاريخ الإسلامي.

ويعده البعض باحثاً في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية، فيما يرى آخرون انه صاحب أفكار اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسى.

من أبرز أعماله: حروب دولة الرسول، قصة الخلق، النسخ في الوحي، الحزب الهاشمى، النبى إبراهيم والتاريخ المجهول، العرب قبل الإسلام ، أهل الدين والديمقراطية، الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل، الإسلاميات، قصة الخلق، صحوتنا لا بارك الله فيها، الأسطورة والتراث”.

فاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009، الأمر الذي لم يلق ترحاب الإسلاميين، فرفع الداعية الإسلامي يوسف البدري، دعوة قضائية ضد وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني، وشيخ الأزهر الشريف، معتبرًا أن الجائزة إهدار للمال العالم، وأنها منحت لشخصية تسيء للذات الإلهية والدين الإسلامي.