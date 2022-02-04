وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي

المستقلة/- توفي، الجمعة، المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاماً متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت ابنته الممثلة عبير الشرقاوي عبر صفحتها على “فيسبوك”.

أخرج الشرقاوي عدداً كبيراً من المسرحيات الناجحة منها ما استمر عرضه لفترات طويلة على المسرح المصري، مثل “دستور يا اسيادنا” و”عطية الإرهابية” و”قصة الحي الغربي”، كما شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية.

ومن أشهر ما أخرجه مسرحية مدرسة المشاغبين التي حققت نجاحاً مدوياً.

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