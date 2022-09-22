وفاة الفنان المصري هشام سليم

المستقلة/- توفي الفنان المصري، هشام سليم، الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما نقلت عدد من وسائل الإعلام المصرية.

ونشر نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، صورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق بمنصة “إنستغرام”، وكتب: “وداعا يا صديق العمر”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن زكي قوله، إن سليم توفي عن عمر ناهز 62 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتنوعت أدوار هشام سليم التمثيلية، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم “إمبراطورية ميم” 1972 مع النجمة فاتن حمامة، ثم شارك في فيلمي “أريد حلا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976.

وبدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات “الراية البيضا”، “ليالى الحلمية”، “أرابيسك”، “هوانم جاردن سيتي”، “أماكن فى القلب”، “لقاء على الهواء”.

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل “هجمة مرتدة” للنجم أحمد عز.

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

وقبل أسابيع تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان.

وكان قد كشف هشام سليم، فى آيار/مايو الماضى، عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه فى أحد البرامج الفنية.

كما ختض النجم الراحل تجربة إعلامية مع قناة سكاي نيوز عربية حيث كان يقدم برنامج “حوار القاهرة” الذي كان يبث من العاصمة المصرية عام 2013.وكان البرنامج الذي يقدمه الفنان الراحل يتناول قضايا المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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