وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن 84 عاما

المستقلة/- اعلن في العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة رجاء حسين قد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد.

ولدت الفنانة الراحلة في الأول من شباط/فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.

أبرز أعمالها

من أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة)، وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.

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