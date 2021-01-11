وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

المستقلة/-أحمد عبدالله/توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري، بحسب صحيفة ”الأنباء المحلية“.

وقد ذكرت حسابات إخبارية كويتية، أن المتروك توفي بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في الأمعاء، في أحد المستشفيات الخاصة، حيث سيوارى جثمان المتروك عصر اليوم في المقبرة الجعفرية.

فيما بدأ المتروك عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 وحتى قبل دخوله المستشفى ووفاته.

ومن البرامج التي قدمها: ”مساء الخير يا كويت“، و“على الخط“، و ”جولة في الدولة“، و“معكم في كل مكان“، و“احترس“، و“ركن الشرطة“ وغيرها.