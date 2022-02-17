وفاة اسطورة الزمالك أحمد مصطفى

المستقلة /- توفي صباح اليوم الخميس 17 فبراير 2022، أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، في ستينيات القرن الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويعد أحمد مصطفى واحد من أساطير نادي الزمالك في القرن الماضي، ولد في 8 مارس 1940، وكان يلعب في مركز الدفاع، لعب في صفوف الأبيض من عام 1958 إلى 1967.

** أبرز محطات أحمد مصطفى:

توج أحمد مصطفى ببطولة الدوري المصري 3 مرات مع الزمالك مواسم (1959–60, 1963–64, 1964–65)، كما نجح أيضًا بالتتويج بكأس مصر في 3 مناسبات مواسم: ” 1958–59, 1959–60, 1961–62).

ولعب مصطفى طوال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، ومثل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1962 وأولمبياد 1964 .

ولُقب أحمد مصطفى بـ “أبو الأشبال”، كونه صاحب أيادي بيضاء على الكثير من ناشئي نادي الزمالك، حيث شغل منصب رئيس قطاع الناشئين في القلعة البيضاء لفترة طويلة.

وكان مرتضى منصور نعى وفاة أحمد مصطفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتب: “المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ينعي الكابتن الكبير احمد مصطفي كابتن نادي الزمالك في كرة القدم في عصره الذهبي”.

وأضاف: “أحمد مصطفى كان نموذجًا في الصدق والإخلاص والشهامة، أفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقة الوحيد ، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ، خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه”.