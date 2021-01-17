وفاة أسطورة التانغو خوان كارلوس بكورونا

المستقلة/ منى شعلان/ غيب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني، خوان كارلوس كوبس،عن عمر ناهز الـ 89 عاما، بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أسطورة التانغو، في ديسمبر الماضي.

وكتبت ابنته جوهانا كوبس على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل شيء حصل بسرعة كبيرة، والدي توفي، سيظل دائما يتألق بين النجومـ وإلى الأبد في تاريخ رقص التانجو”.

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 ايو 1931 في بالعاصمة بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائيا أسطوريا في مجال رقص “التانجو”، مع “ماريا نيفيس”، وبالرغم من أن حياتهما الزوجية بدأت عام 1964 وانتهت في 1973، إلا أنهما استمرا في الرقص معا حتى عام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه، وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عاما، قبل أن يعتزل الرقص عام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر “تويتر” بأن كوبس “تالق في برودواي وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائياً راقصاً لا يُنسى مع ماريا نيفيس وقدم عروضاً لا مثيل لها”.

كذلك نعته “بروتانغو”، إحدى أهم جمعيات الترويج للتانغو ، واصفه إياه بأنه “أسطورة رقص التانغو”، مذكّرة بأنه “علّم أجيالاً من الفنانين وعرّف العالم باسره بعروض التانغو المبتكرة”.