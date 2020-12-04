وفاة أحد اعلام الاقتصاد في الكويت عبد العزيز الشايع

المستقلة /-أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، بوفاة عبد العزيز محمد حمود الشايع، عن عمر 94 سنة، بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب جريدة “القبس” الكويتية، فإن عبد العزيز الشايع يعد أحد أعلام الاقتصاد والاجتماع والوطنية الذين ساهموا في نهضة وتطور الكويت، موضحة أن له إسهامات بارزة في عدة قطاعات.

وأكدت وسائل الإعلام محلية أن وفاة عبد العزيز الشايع؛ جاءت نتيجة صراعه الفترة الأخيرة مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه خلال ساعات.

وقال الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي عبر حسابه بـ”تويتر”: “وفاة العم عبدالعزيز الشايع رحمه الله بعد إصابته بفيروس كورونا بسبب عدوى نقلها له وزير سابق”، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وشارك عبد العزيز الشايع في وضع اللبنات الأولى لبناء الكويت في الكثير من المشاريع والمؤسسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى ترؤسه لسنوات طويلة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات الذي كان أحد مؤسيسها وساهم كذلك في تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركة ناقلات النفط وكان عضواً في المجلس البلدي في الأعوام 1960–1963 ومن ثم وزيراً للكهرباء والماء في العام 1964 وكان أحد مؤسسي شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر ورئيس مجلس إدارتها لسنوات طويلة.